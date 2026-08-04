На Украине опасаются, что ВС РФ будут бить по системе водопровода и канализации На Украине предполагают, что следующей зимой российские военны.
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На Украине опасаются, что ВС РФ будут бить по системе водопровода и канализации На Украине предполагают, что следующей зимой российские военны.
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