Суд заключил под стражу мужчину, свесившего ребенка из окна тринадцатиэтажного дома

На два месяца Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Рудавина, обвиняемого в покушении на убийство двухлетней девочки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии