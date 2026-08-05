ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ В Калужской области сотрудники ФСБ задержали молодого человек.
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ФСБ задержала подозреваемого в поджоге военкомата под Калугой по заданию СБУ В Калужской области сотрудники ФСБ задержали молодого человек.
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