Фото: Holloway, E. (Truro Road)/The Board of Trustees of the Science Museum Ответ: пояс от поллюций.
Вопрос: что это?
Комментарии
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Виталий Чуваев
Однако, похоже на правду...
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Фото: Holloway, E. (Truro Road)/The Board of Trustees of the Science Museum Ответ: пояс от поллюций.
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