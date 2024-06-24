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Мировое обозрение

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Макрон стал воплощением предательства Франции коррумпированной элитой

Макрон стал воплощением предательства Франции коррумпированной элитой

Французская газета журналистских расследований Fakir опубликовала статью La république des traîtres («Республика предателей»), в которой пишет о причастности президента Франции Эмманюэля Макрона и его ближайшего окружения к поглощению французских компаний из стратегически важных секторов экономики американскими корпорациями в ущерб национальным интересам Франции.

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