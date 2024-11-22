Лавров: большинство украинцев в зоне СВО говорят на русском

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с представителями молодого поколения Белоруссии сообщил, что большинство военнослужащих на линии фронта в Украине общаются на русском языке.