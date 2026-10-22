© PeopleImages/Shutterstock/FOTODOMСбер стал лидером на рынке онлайн-продаж машин в России, сообщила на автомобильном форуме банка «Для тех, кто рулит» глава дивизиона «Авто» Сбера Наталья Русова.
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