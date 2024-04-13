Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

864 подписчика

В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления порядка юношей и девушек в ряды Юнармии

В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления порядка юношей и девушек в ряды Юнармии

Традиционно церемонию вступления в ряды «Юнармии» открыла знаменная группа. Под «Встречный марш Преображенского полка» были вынесены флаг Российской Федерации, Вооружённых Сил Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска и знамя юнармейского движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору