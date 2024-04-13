В Хабаровске состоялась торжественная церемония вступления порядка юношей и девушек в ряды Юнармии

Традиционно церемонию вступления в ряды «Юнармии» открыла знаменная группа. Под «Встречный марш Преображенского полка» были вынесены флаг Российской Федерации, Вооружённых Сил Российской Федерации, Хабаровского края, города Хабаровска и знамя юнармейского движения.
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