Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Гарсия оттуда выпала, Касаткина опустилась на шесть строчек

Чемпионка прошлогоднего итогового Каролин Гарсия выпала из топ-10. WTA Singles Rankings Положение на 23 октября 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8425 2 (2) Ига Швентек (Польша) 7795 3 (3) Коко Гауфф (США) 5955 4 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5865 5 (4) Джессика Пегула (США) 4895 6 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839 7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3695 8 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3663 9 (6) Мария Саккари (Греция) 3245 10 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) 2775 11 (12) Мэдисон Киз (США) 2737 12 (15) Петра Квитова (Чехия) 2660 13 (14) Алена Остапенко (Латвия) 2615 14 (16) Белинда Бенчич (Швейцария) 2570 15 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2545 16 (18) Вероника Кудерметова (Россия) 2460 17 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2410 18 (19) Чжэн Циньвэнь (Китай) 2275 19 (21) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2210 20 (10) Каролин Гарсия (Франция) 2035 21 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2035 22 (20) Виктория Азаренко (Беларусь) 1905 28 (28) Анастасия Потапова (Россия) 1588 30 (36) Элиза Мертенс (Бельгия) 1514 35 (43) Лейла Фернандес (Канада) 1324 46 (60) Катерина Синякова (Чехия) 1179 47 (49) Мирра Андреева (Россия) 1158 53 (52) Анна Блинкова (Россия) 1110 59 (58) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1044 60 (72) Диана Шнайдер (Россия) 1021 71 (105) Тамара Корпач (Германия) 937 75 (68) Элина Аванесян (Россия) 915 89 (84) Камилла Рахимова (Россия) 781 115 (83) Анна Калинская (Россия) 632 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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