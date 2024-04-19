Людоеды любят наблюдать за чужими бедами

Вы замечали, как сытые бюргеры в "райском саду" любят наслаждаться кадрами бедствий и нищеты на внешнем периметре, в "джунглях"? Как на кинофестивалях и фотоконкурсах (типа World Press Photo) получают призы и высокие оценки фильмы и фотокадры с убитыми детьми где-то в Афганистане, с вспухшими от голода людьми где-то в Африке, с окровавленными и обезглавленными телами где-то в далёких и диких странах.