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Людоеды любят наблюдать за чужими бедами

Вы замечали, как сытые бюргеры в "райском саду" любят наслаждаться кадрами бедствий и нищеты на внешнем периметре, в "джунглях"? Как на кинофестивалях и фотоконкурсах (типа World Press Photo) получают призы и высокие оценки фильмы и фотокадры с убитыми детьми где-то в Афганистане, с вспухшими от голода людьми где-то в Африке, с окровавленными и обезглавленными телами где-то в далёких и диких странах.

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