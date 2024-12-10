Toyota без водителя сбила женщину на Бориса Богаткова в Новосибирске

На улице Бориса Богаткова у дома 208/1 произошла сцена из фильма «Пункт назначения». Припаркованный автомобиль Toyota Avensis будучи без водителя неожиданно сорвался с места и сбил ничего неподозревающую женщину.
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