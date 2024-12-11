Alkhali24: в Сирии казнили двоюродного брата Башара Асада

В Сирии казнили двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада — Сулеймана.«Сулейман Хилал Асад был казнён, так как он связан с Башаром семейными узами и кровью миллионов сирийцев», — пишет портал Alkhali24.
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