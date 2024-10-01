Путин запускает серьезное обновление энергетики

Обновление топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России запускает президент Владимир Путин. На встрече в Кремле министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о разработке энергостратегии страны до 2050 года.
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