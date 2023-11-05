Вооружённый турок с 4-летним ребенком в заложниках парализовал аэропорт в Гамбурге

Вечером в субботу вооруженный мужчина с четырехлетней дочерью в заложниках прорвался на Audi на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга и припарковался у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines, требуя организовать для него рейс в Турцию.