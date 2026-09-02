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Царьград

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Умерла 11-летняя школьница в Малайзии, после забега в школе у нее остановилось сердце

Умерла 11-летняя школьница в Малайзии, после забега в школе у нее остановилось сердце

Учительница знала о болезни девочки, но заставила её бежать. Родители требуют наказания.Трагедия произошла в малайзийском штате Кедах.

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