Умерла 11-летняя школьница в Малайзии, после забега в школе у нее остановилось сердце

Учительница знала о болезни девочки, но заставила её бежать. Родители требуют наказания.Трагедия произошла в малайзийском штате Кедах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сергей Глушко и Н...
- "Россия вкусно ко...
- Уведомление придё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым