Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Что делать со старой вазой, блюдом или чайником, доставшимися по наследству? Как сочетать винтажную посуду с модными чашками и тарелками, чтобы стол не выглядел унылым? Спросили декоратора, есть ли смысл хранить такую посуду или проще от всего этого избавиться? Столовый винтажный фарфор — это прекрасная возможность разнообразить декор стола.