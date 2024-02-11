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Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Что делать со старой вазой, блюдом или чайником, доставшимися по наследству? Как сочетать винтажную посуду с модными чашками и тарелками, чтобы стол не выглядел унылым? Спросили декоратора, есть ли смысл хранить такую посуду или проще от всего этого избавиться? Столовый винтажный фарфор — это прекрасная возможность разнообразить декор стола.

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