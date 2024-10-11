⏺Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Черном море По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли на глубине 10 км.
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⏺Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Черном море По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли на глубине 10 км.