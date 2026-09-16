‼️🇺🇦😭Удар ниже пояса клоуну! Россия уничтожила склад с реквизитом студии Зеленского «Квартал 95» 🤡 В результате удара уничтожено большое количество декораций, костюмов и другого реквизита студии, жалуются в компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИР Китай строит доро...
- На Западе показал...
- «Выживаю вместе с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым