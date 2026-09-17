189 Children Found, Over 12,000 Arrested In Memphis Task Force Operations Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A law enforcement initiative in Memphis, Tennessee, has resulted in 189 missing children being found and the arrest of 12,747 individuals over the past year, with overall crime expected to hit a 25-year low, the White House said on Tuesday.
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