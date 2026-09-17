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Zero Hedge

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189 Children Found, Over 12,000 Arrested In Memphis Task Force Operations

189 Children Found, Over 12,000 Arrested In Memphis Task Force Operations

189 Children Found, Over 12,000 Arrested In Memphis Task Force Operations Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A law enforcement initiative in Memphis, Tennessee, has resulted in 189 missing children being found and the arrest of 12,747 individuals over the past year, with overall crime expected to hit a 25-year low, the White House said on Tuesday.

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