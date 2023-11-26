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Как продать квартиру в ипотеке

Как продать квартиру в ипотеке

Ипотека в России давно стала одним из самых популярных способов приобретения жилья. Однако иногда возникают ситуации, когда ипотечная квартира больше не нужна: например, собственники решили взять другую, побольше, переехать в другой город или больше не в состоянии платить по кредиту.

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