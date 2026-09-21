Как умерла Лагерта в мифологии скандинавов

В древних источниках смерть Лагерты не описана подробно. Саксон Грамматик рассказывает о ней как о воительнице, правительнице и первой жене Рагнара Лодброка, но оставляет конец её жизни за пределами повествования.
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