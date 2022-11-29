В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и получении взяток при приобретении квартир для детей-сирот

Собранные следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывших исполняющих обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» администрации Балахтинского района Красноярского края и исполняющего обязанности директора отдела по правовым и кадровым вопросам администрации Балахтинского района, а также двух предпринимателей.