«Основной противник – НАТО»: зачем России столько беспилотников «Герань»

Американские СМИ сообщили о том, что Россия увеличивает производство БПЛА «Герань» сразу на 78%. На этот факт обращают внимание аналитики телеграм-канала «Военная хроника».
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