Путин призвал помочь странам Глобального Юга адаптироваться к изменениям климата

Президент России Владимир Путин во время заседании саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга и Востока к технологиям и помочь им адаптироваться к изменениям климата.
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