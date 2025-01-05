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Воронежские новости

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Выдающийся географ Вячеслав Подколзин скончался в Воронеже

Выдающийся географ Вячеслав Подколзин скончался в Воронеже

5 января в Воронеже на 85-м году жизни скончался выдающийся учёный Вячеслав Витальевич Подколзин. Коллеги сообщили о печальной утрате, отметив значительный вклад Подколзина в развитие экономической географии и образования в регионе.

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