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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Скандал с землей и непогода. Как проходит свадьба Иды Галич в Северной Осетии?

Скандал с землей и непогода. Как проходит свадьба Иды Галич в Северной Осетии?

Из‑за сильного ветра и дождя уличную часть праздника отменили, а на фоне торжества развернулась проверка по соблюдению природоохранного режима Свадьбу блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича в Северной Осетии серьезно нарушила непогода.

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