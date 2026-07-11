Скандал с землей и непогода. Как проходит свадьба Иды Галич в Северной Осетии?

Из‑за сильного ветра и дождя уличную часть праздника отменили, а на фоне торжества развернулась проверка по соблюдению природоохранного режима Свадьбу блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича в Северной Осетии серьезно нарушила непогода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии