Скандал с землей и непогода. Как проходит свадьба Иды Галич в Северной Осетии?

Из‑за сильного ветра и дождя уличную часть праздника отменили, а на фоне торжества развернулась проверка по соблюдению природоохранного режима Свадьбу блогера Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича в Северной Осетии серьезно нарушила непогода.