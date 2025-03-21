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Учителя создали ОПГ и решили подзаработать деньжат "продавая" русский язык мигрантам. Шептали правильные ответы на экзаменах и последствия

Учителя создали ОПГ и решили подзаработать деньжат "продавая" русский язык мигрантам. Шептали правильные ответы на экзаменах и последствия

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Комментарии
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N
Nata
Для них - срок в колонии плюс пожизненный запрет на работу в учреждениях образования.
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3 час.
виталий панов
Задержали мелких сошек.А главные фигуранты остались не тронутыми! Самое главное отчитаться,что раскрыта ОПГ,и виновные наказаны.Только среди задержанных отсутствуют те люди,которые разрешили,и были так называемой крышей! Опять же без помощи диаспор это не произошло!Так что у следователей работы полным полно должно быть! Но Прокуратура отчиталась,виновные якобы наказаны!К стати говоря выдача липовых документов,должна приравниваться к Госизмене,и срок давать &quot;какой служили солдаты при Петре&quot;!Всем причастным к Госизмене,не обращая на ранги,звания,возраст и должности!Тогда может чиновничий аппарат задумается зачем предавать Родину,если всё что получишь от предательства больше не пригодится!
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3 час.
Аршак Меликджанян
а что хотите, какая идеология все эти 30-40лет? -обогащайтесь как можете - вот они и стараются...............
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25 мин.
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