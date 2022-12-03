Робокот, или как его прозвали создатели «Сберкот», был презентован на II Конгрессе молодых учёных в парке «Сириус»

﻿﻿Робокот, или как его назвали создатели «Сберкэт», был представлен на II Конгрессе молодых ученых в парке «Сириус Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, робот создавался как академический проект на открытой китайской платформе.