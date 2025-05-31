Картаполов: при отказе от переговоров Украина потеряет Одессу и Харьков

Положение ВСУ ухудшается с каждым днем, Украина может потерять Сумы и другие города.Депутат Госдумы Андрей Картаполов, глава комитета по обороне, заявил, что Украина в ближайшее время может потерять крупнейшие города востока и центра страны: Харьков, Одессу, Сумы и ряд других территорий.