Трамп призвал добавить убытки США от пожаров к пошлинам против Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономический ущерб, который Соединенные Штаты несут из-за лесных пожаров в Канаде, следует учитывать при определении импортных пошлин в отношении канадской продукции.
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