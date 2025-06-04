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В ДНР подсчитали, сколько детей ранено и погибло с 2014 года

В ДНР подсчитали, сколько детей ранено и погибло с 2014 года

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, сообщил, что с 2014 года в регионе погибли 247 детей, а более 1 тысячи несовершеннолетних получили ранения вследствие атак Вооруженных сил Украины.

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