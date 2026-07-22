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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о минском «Динамо» при Брылине: «Не надо забывать, что Лукашенко был недоволен большим количеством легионеров. Будут изменения в политике клуба, думаю»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о политике минского «Динамо» после назначения Сергея Брылина главным тренером.

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