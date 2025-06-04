Трамп попросил Путина предотвратить новую войну

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин использовал свое влияние и связи с Ираном, чтобы урегулировать вопрос с ядерной программой Тегерана и не допустить большой войны на Ближнем Востоке.
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