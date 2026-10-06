Данные по топливу больше не публичны: биржа реагирует на внешние риски

Петербургская биржа с 6 октября прекратила раскрывать часть данных по торгам нефтепродуктами — в том числе объёмы сделок в тоннах и рублях, число договоров, архивные планы поставок бензина и дизтоплива, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени.