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Данные по топливу больше не публичны: биржа реагирует на внешние риски

Данные по топливу больше не публичны: биржа реагирует на внешние риски

Петербургская биржа с 6 октября прекратила раскрывать часть данных по торгам нефтепродуктами — в том числе объёмы сделок в тоннах и рублях, число договоров, архивные планы поставок бензина и дизтоплива, а также ежедневные и ежемесячные бюллетени.

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