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ФедералПресс

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Уфимская школьница украла 400 тысяч рублей у бойца СВО, пока он спал

Уфимская школьница украла 400 тысяч рублей у бойца СВО, пока он спал

УФА, 18 июля, ФедералПресс. В Уфе перед судом предстанет 14-летняя девочка, обвиняемая в краже свыше 400 тысяч рублей с банковского счета участника СВО, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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