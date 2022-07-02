Частный вертолет Robinson пропал в Хакасии

Частный вертолет Robinson в субботу пропал в Хакасии. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что вертолет Robinson, принадлежащий частному лицу, пропал со связи.
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