Mail Sport: Эдриан Ньюи принял предложение Aston Martin

Getty Images / Red Bull Content PoolВесной 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года.
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