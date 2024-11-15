Смолянка, чей ребенок получил травмы в парке Блонье на батутах, обратилась с иском в суд

Инцидент произошел летом В Рославльский городской суд поступило исковое заявление к Автономной некоммерческой организации «Центр развития городских компетенций» от смолянки, чей ребенок получил травмы на батуте в саду “Блонье”.
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