Петербуржцы могут принять участие в акции «Дорогу амфибиям!»

Она пройдёт в заказнике «Сестрорецкое болото» В Петербурге стартовала регистрация на участие в традиционной волонтёрской акции «Дорогу амфибиям!» в заказнике «Сестрорецкое болото», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по природопользованию.
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