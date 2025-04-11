Петербуржцы могут принять участие в акции «Дорогу амфибиям!»

Она пройдёт в заказнике «Сестрорецкое болото» В Петербурге стартовала регистрация на участие в традиционной волонтёрской акции «Дорогу амфибиям!» в заказнике «Сестрорецкое болото», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по природопользованию.