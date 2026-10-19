Уважаемая Валерия Александровна! 🎉🎉🎉🎉 ​От всего коллектива Центра физической культуры искренне поздравляем Вас с днём рождения! ​Руководить центром, который дарит людям здоровье, силу и бодрость духа — это ответственная и благородная миссия.