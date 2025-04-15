Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каю Каллас следует отстранить от должности и предать международному трибуналу Организации Объединенных Наций (ООН), после того как она призвала не посещать Россию в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии