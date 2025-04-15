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В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая

В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая

Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Каю Каллас следует отстранить от должности и предать международному трибуналу Организации Объединенных Наций (ООН), после того как она призвала не посещать Россию в дни празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
А ничего умнее наша Госдура не придумает,чтобы только ляпнуть!!!????Для кого это ляпается? Можно подумать,что русофобская Еврозона прям так и послушает!!!!
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