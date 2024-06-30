Певица прямым текстом назвала Анастасию Решетову продажной девушкой Алсу с Яном АбрамовымНе знаем, то ли московская жара так действует на всегда спокойную и миролюбивую Алсу, то ли певица так долго терпела, что сдерживаться больше не может, но звезда снова высказалась о сопернице Анастасии Решетовой.
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