Певица прямым текстом назвала Анастасию Решетову продажной девушкой Алсу с Яном АбрамовымНе знаем, то ли московская жара так действует на всегда спокойную и миролюбивую Алсу, то ли певица так долго терпела, что сдерживаться больше не может, но звезда снова высказалась о сопернице Анастасии Решетовой.