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«Вот это я рекламу ей сделала», — Алсу снова высказалась о сопернице

«Вот это я рекламу ей сделала», — Алсу снова высказалась о сопернице

Певица прямым текстом назвала Анастасию Решетову продажной девушкой Алсу с Яном АбрамовымНе знаем, то ли московская жара так действует на всегда спокойную и миролюбивую Алсу, то ли певица так долго терпела, что сдерживаться больше не может, но звезда снова высказалась о сопернице Анастасии Решетовой.

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