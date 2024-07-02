Банкам могут запретить в одностороннем порядке повышать лимит по кредитам

На согласование правительства поступил законопроект, устанавливающий запрет для банков в одностороннем порядке, без заключения нового договора с клиентом увеличивать размер кредита, включая лимит по кредиткам.
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