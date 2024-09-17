Кофуны Японии и экспедиция Аматерасу

На Земле есть множество сооружений, которые остались со времен прошлых исчезнувших цивилизаций. Но наука либо относит их к более поздним периодам известной ей истории, либо вообще считает природными образованиями, чтобы не менять основную установленную концепцию мировой истории.
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