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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» отказался платить Мбаппе 55 млн евро и оспорит решение LFP: «Он получал беспрецедентные привилегии 7 лет в Париже. Это вопрос уважения к клубу и болельщикам, что важнее любого игрока»

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду 55 миллионов евро долга.

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