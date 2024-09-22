Пикирующая Германия: драма в режиме реального времени

Германия сделала две неправильные стратегические ставки, и они не сыграли: зеленая энергетика, также именуемая энергопереходом, и электромобилизация автотранспорта должны были обеспечить технологическое лидерство страны в XXI веке.
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