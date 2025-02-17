Известный телеведущий предложил назначить Путина премьером Британии

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что предпочел бы видеть на посту премьер-министра Соединенного Королевства вместо Кира Стармера российского лидера Владимира Путина или других глав государств.
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