Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева поздравила северян с Днем защитника Отечества

Один из главных государственных праздников, он стал символом искреннего уважения и благодарности всем, кто мужественно защищал интересы страны в боевых сражениях прошлого, доблестно исполнял служебный долг в ходе локальных конфликтов, и тех, кто в наши дни отстаивает независимость России с оружием в руках.
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