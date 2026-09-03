Тайна старого банка: в центре Краснодара под особую охрану возьмут девять старинных домов

Тайна старого банка: в центре Краснодара под особую охрану возьмут девять старинных домовВ самом сердце Краснодара, среди привычного городского шума, расположены девять старых зданий, которые только что получили необычный статус.
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