Почти картина Ван Гога: зонд NASA сделал снимок живописных облаков Юпитера

Хаотичные облака газового гиганта похожи на облака на картине Винсента Ван Гога "Звездная ночь". На новой фотографии зонда NASA "Юнона" облака Юпитера выглядят как мазки на картине знаменитого художника, что придает им сюрреалистический вид, пишет Space.
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